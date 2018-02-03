МИД Сирии отверг обвинения США в использовании химоружия в Восточной Гуте

ДАМАСК, 3 фев — РИА Новости. Сирийское руководство осуждает обвинения США о применении химического оружия в восточном пригороде Дамаска, сообщается в заявлении МИД САР.

"МИД решительно осуждает безосновательные обвинения США в адрес сирийского руководства в связи с примирением химоружия в Восточной Гуте под Дамаском (в восточном пригороде Дамаска)",- цитирует Сирийское национальное агентство САНА.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения в Восточной Гуте. Ранее в госдепе США также заявляли, что Россия использует любую возможность, чтобы защитить режим президента Сирии Башара Асада, который якобы "продолжает использовать химоружие". В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что попытки США обвинить власти Сирии в использовании химоружия опираются на слухи из соцсетей и свидетельства боевиков, при этом они ни разу не были подтверждены фактами.