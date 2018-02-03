В Африне в ходе операции погибли двое турецких военных

АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Еще двое турецких военных погибли на северо-западе Сирии и в приграничной турецкой провинции Килис в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне, сообщил генштаб Турции в субботу.

Ранее генштаб Турции сообщил о пяти погибших турецких военных с начала операции.

"В ходе операции "Оливковая ветвь" 3 февраля при столкновении с членами террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ* погиб один наш товарищ по оружию, еще один погиб при нападении террористов на пограничный пост в Килисе", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого военного ведомства.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>