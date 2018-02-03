Небензя назвал основную задачу конгресса нацдиалога Сирии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 фев — РИА Новости. Россия ставила перед собой и конгрессом национального диалога Сирии, который прошел в конце января в Сочи, задачу придать импульс женевскому процессу по урегулированию в САР, а не подмять его под себя, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия-1".
Ранее генеральный секретарь ООН выразил благодарность России за проведение конгресса национального диалога Сирии в Сочи, заявив, что "дальше нужно перезапустить женевский процесс".
Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.
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