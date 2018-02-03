Генсек ООН поблагодарил Россию за проведение конгресса нацдиалога Сирии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил благодарность России за проведение конгресса национального диалога Сирии в Сочи, заявив, что "дальше нужно перезапустить женевский процесс".

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.

"Я должен выразить благодарность министру (иностранных дел РФ Сергею — ред.) Лаврову и всей Российской Федерации, потому что исход конгресса полностью соответствует нашему общему пониманию", — сказал Гутерреш в интервью программе "Вести в субботу" телеканала "Россия-1".

"Дальше нам надо сформировать и подвигнуть к работе конституционный комитет, и в то же время всячески перезапустить Женевский процесс", — отметил генсек ООН.

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