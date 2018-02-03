Турция заявила об уничтожении около 900 боевиков с начала операции в Африне

АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы (ВС) с начала операции в сирийском Африне ликвидировали 897 террористов, заявил турецкий генеральный штаб.ИГ*. Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 74 террориста, с начала операции — 897", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости в субботу.
Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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