Турция заявила об уничтожении около 900 боевиков с начала операции в Африне

Бойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в Африне. Архивное фото

Бойцы Свободной армии Сирии (ССА), участвующие в операции в Африне. Архивное фото

АНКАРА, 3 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы (ВС) с начала операции в сирийском Африне ликвидировали 897 террористов, заявил турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили 15 целей — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ *. Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 74 террориста, с начала операции — 897", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости в субботу.

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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