Глава Пентагона считает, что конгресс по Сирии в Сочи не удался

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что конгресс сирийского национального диалога в Сочи прошел неудачно.
Мэттис не пояснил, почему он считает конгресс национального диалога по Сирии в Сочи неудачным.
Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.
* Запрещенная в России террористическая организация
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