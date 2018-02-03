Глава Пентагона считает, что конгресс по Сирии в Сочи не удался

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что конгресс сирийского национального диалога в Сочи прошел неудачно.

"Мы хотим прикончить ИГ* и все географические районы, где они находятся… и добить до такой степени, чтобы в Сирии у нас было больше возможности вступить в женевский процесс. Сейчас вы видите, что он (женевский процесс — ред.) опять идет своим чередом, несмотря на всех, кто сомневался, что мы до этого дойдем. Это после Сочи, который не сработал, — думаю, это самый мягкий способ описать его результат. (Спецпосланник ООН по Сирии — ред.) Стаффан де Мистура и ООН на пути к Женеве", — сказал Мэттис журналистам.

Мэттис не пояснил, почему он считает конгресс национального диалога по Сирии в Сочи неудачным.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.

* Запрещенная в России террористическая организация