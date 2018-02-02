В Сирии более ста человек вернулись в свои дома за сутки

Вид на Дамаск с горы Кассион. Архивное фото

Вид на Дамаск с горы Кассион. Архивное фото

ХМЕЙМИМ, 2 фев — РИА Новости. Более 100 человек за последние сутки вернулись в свои дома в Сирии, заявил на брифинге представитель Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего за сутки в свои дома вернулись 103 человека, в том числе в провинции Хомс – 21, в провинции Дейр-Эз-Зор – 82 человека", — сообщил он.

Он отметил, что российско-иранско-турецкий совместный Координационный центр продолжает мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии.

"В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте", — подчеркнул Евтушенко.

Представитель Центра добавил, что "российским Центром по примирению совместно с Комитетами национального примирения сирийских провинций продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра".

По его словам, в квартале Аль Баллат города Алеппо организована раздача хлеба местному населению. В населенный пункт Маррат провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 31 сирийцу, включая 8 детей, подчеркнул Евтушенко.

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