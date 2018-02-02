Турецкие военные захватили гору в Африне, откуда стреляли по Килису

АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Подразделения турецкого спецназа захватили гору Дармык в сирийском Африне, которая контролировалась ранее курдскими формированиями и использовалась ими для обстрелов приграничного турецкого города Килис, передает в пятницу агентство Anadolu.

Отмечается, что военнослужащие 57-го батальона спецназа ВС Турции водрузили турецкий флаг на вершине горы.

За 12 дней проведения операции ВС Турции "Оливковая ветвь" на севере Сирии шесть человек погибли и более 100 получили ранения в результате ракетных обстрелов турецких приграничных городов Рейханлы и Килис курдскими формированиями. Как сообщил премьер Турции Бинали Йылдырым, они выпустили более 80 ракетных снарядов по приграничным с Сирией районам Турции.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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