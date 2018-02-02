В Турции заявили о пяти погибших при обстрелах с начала операции в Африне

АНКАРА, 2 фев — РИА Новости. Пять человек погибли и более ста ранены за 12 дней операции ВС Турции в сирийском Африне в результате ракетных обстрелов турецких приграничных городов Рейханлы и Килис курдскими формированиями с территории Сирии, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

"Террористы PYD (сирийского курдского "Демократического союза") за последние 12 дней выпустили 82 ракетных снаряда по приграничным с Сирией районам Турции. Ракеты разорвались в Рейханлы и Килисе. Погибли пять граждан Турции, более 100 человек ранены, разрушены дома и мечети", — заявил Йылдырым, выступая в Анкаре.

Он отметил, что Турция в связи с этим "не будет сидеть сложа руки" и продолжит вести решительную борьбу с терроризмом как на своей территории, так и за ее пределами. "ВС Турции уничтожили туннели, укрытия, огневые точки террористов и полностью очистят от них северо-запад Сирии ", — сказал Йылдырым.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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