СМИ сообщили о пострадавших на юге Турции при ракетном обстреле из Африна

АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Девять человек получили ранения в результате ракетного обстрела из сирийского Африна городов Рейханлы и Килис на юге Турции, передает телеканал NTV в пятницу.

Ранее после начала операции турецких ВС "Оливковая ветвь" в сирийском Африне четыре человека погибли и несколько десятков получили ранения в результате ракетных обстрелов городов Рейханлы и Килис. По сообщению турецких властей, обстрелы велись с территории Сирии со стороны курдских вооруженных формирований.

Отмечается, что шесть человек пострадали в пятницу в городе Рейханлы, куда попали три ракеты. Еще три ракеты поразили Килис. Состояние одного раненого в этом городе оценивается как тяжелое.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.