СМИ сообщили о пострадавших на юге Турции при ракетном обстреле из Африна

АНКАРА, 2 фев – РИА Новости. Девять человек получили ранения в результате ракетного обстрела из сирийского Африна городов Рейханлы и Килис на юге Турции, передает телеканал NTV в пятницу.
Отмечается, что шесть человек пострадали в пятницу в городе Рейханлы, куда попали три ракеты. Еще три ракеты поразили Килис. Состояние одного раненого в этом городе оценивается как тяжелое.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>