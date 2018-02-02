Госдеп прокомментировал прошедший в Сочи конгресс нацдиалога по Сирии

ВАШИНГТОН, 2 фев – РИА Новости. Сирийская оппозиция не была достаточно представлена на конгрессе национального диалога в Сочи, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Это первый комментарий госдепа после конгресса нацдиалога в Сочи.

"Мы изучили это (конгресс – ред.) и мы установили, что это (мероприятие) слишком склонялось в пользу (сирийского) режима, оппозиция не была представлена в достаточной степени", — сказала Науэрт на брифинге, отметив, что Соединенные Штаты никак не участвовали в работе конгресса.

Она подтвердила, что Вашингтон по-прежнему поддерживает процесс в Женеве по урегулированию конфликта в Сирии и усилия спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.

Конгресс сирийского национального диалога прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Стаффан де Мистура принял участие в работе конгресса.