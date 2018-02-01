В Турции назвали число убитых террористов с начала операции в Африне

Армия Турции при поддержке международной коалиции воздушных ударов начала операцию с участием истребителей и элитных сухопутных войск против ИГ (ДАИШ)

Армия Турции при поддержке международной коалиции воздушных ударов начала операцию с участием истребителей и элитных сухопутных войск против ИГ (ДАИШ)

АНКАРА, 1 фев — РИА Новости. Турецкие вооруженные силы (ВС) в ходе операции в сирийском Африне уничтожили еще 21 члена террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 811 террористов, заявил турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили 14 целей — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ*. Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидирован 21 террорист, с начала операции — 811", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости в четверг.

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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