В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

БЕЙРУТ, 1 фев — РИА Новости. Боевики из вооруженных бандформирований, воюющие на стороне Турции, сожгли четверых мирных жителей в поселке Альбиски в кантоне Африн, сообщил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

"Протурецкие боевики поймали четырех мирных жителей, сковали им руки, заперли в одной из комнат деревенских домов и сожгли. Это произошло в деревне Альбиски в области Раджу", — рассказал Хеду.

Ранее, по словам собеседника агентства, в распоряжение курдских ополченцев попал видеоролик, где боевики издеваются над телом убитой девушки по имени Барин Кубани из состава женского отряда курдских сил самообороны (YPJ).

Хеду отметил, что турецкие военнослужащие и воюющие на их стороне боевики специально проводят показательные убийства с особой жестокостью с целью устрашения мирного населения, вынуждая тем самым курдов бросать свои дома и бежать из деревень.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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