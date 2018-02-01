Из Африна запустили ракету по турецкому городу Килис

АНКАРА, 1 фев – РИА Новости, Алена Палажченко. По меньше мере один человек получил ранение при ракетном обстреле турецкого Килиса из сирийского Африна, сообщает телеканал NTV в четверг.

Ракета упала на крышу одного из ресторанов в центре города. Пострадавший доставлен в больницу, о его состоянии пока ничего не сообщается. Место происшествия оцеплено полицией.

Ранее после начала операции турецких ВС "Оливковая ветвь" в сирийском Африне четыре человека погибли и несколько десятков получили ранения в результате ракетных обстрелов турецких городов Рейханлы и Килис. По сообщению турецких властей, обстрелы велись с территории Сирии со стороны курдских вооруженных формирований.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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