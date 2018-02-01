Глава СКП поддержал меры для реализации резолюции ООН по Сирии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава оппозиционной сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насер аль-Харири заявил, что комиссия поддерживает любые шаги, способствующие реализации резолюции 2254 Совбеза ООН по Сирии.

"Мы за выполнение резолюции 2254 Совбеза ООН, она содержит основные вопросы: переходный период под руководством переходного органа власти, процесс работы над конституцией и процесс выборов. И мы в этой связи готовы обсуждать все проблемы, связанные с резолюцией 2254, если они будут решаться в соответствии с ней", — заявил аль-Харири на пресс-конференции в четверг, комментируя формирование конституционной комиссии по результатам конгресса сирийского нацдиалога в Сочи.

Он добавил, что СКП считает необходимым работать с результатами Сочи как с новым явлением, которое, как надеется СКП, могло бы способствовать женевскому процессу урегулирования, так как комиссия формировалась "под ответственность спецпосланника" ООН Стаффана де Мистуры.

"Мы придерживаемся резолюции 2254 и в этой связи хотим поприветствовать любые идеи и инициативы, укрепляющие ее. Также приветствуем то, что все страны, в том числе Россия, руководствуются резолюцией и настаивают на ее строгой реализации", — заявил спикер. СКП от участия в конгрессе в Сочи отказался.

Спикер комиссии признал также, что переговоры в Женеве пришли к стадии "заморозки". "На них не происходит продвижения или достижения чего-либо", — заявил аль-Харири. При этом он отметил, что "все внимание сейчас на предстоящем раунде межсирийских переговоров в Женеве: начнут ли власти Сирии после Сочи диалог с оппозицией".

По словам аль-Харири, приглашения на конгресс рассылались "выборочно", и якобы на мероприятии присутствовали "преступники" и "фигуранты международных санкционных списков". Конкретных имен и доказательств спикер не привел.

Сирийский национальный диалог прошел в Сочи 29-30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и будет заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны — это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

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