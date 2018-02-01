В SDF сообщили о ликвидации 15 турецких солдат в Сирии

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В сирийском Африне продолжаются бои между "Сирийскими демократическими силами" (SDF), турецкой армией и протурецкими боевиками, в одном из боев уничтожены 15 солдат и боевиков, сообщил медиацентр SDF.

"SDF провели операцию против турецкой оккупационной армии и ее наемников в окрестностях деревень Бока и Али-Кари, район Булбул, ликвидировав 15 турецких солдат и наемников… большое число раненых", — сообщил медиацентр.

Кроме того, SDF сообщили о продолжении артиллерийских обстрелов. В частности, пострадала мечеть Африна.

О потерях в рядах SDF медиацентр не сообщает.

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