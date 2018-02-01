Турция считает конгресс нацдиалога Сирии в Сочи продуктивным

АНКАРА, 1 фев — РИА Новости. Анкара считает успешными итоги конгресса нацдиалога Сирии в Сочи, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Были небольшие кризисы с отказом от участия в конгрессе части сирийской оппозиции, но их мы дипломатически решили. Это не простой процесс. Главный результат конгресса очень успешен, он отражен в итоговом документе, который мы готовили вместе и включили в него всё, что считали нужным", — сказал Чавушоглу журналистам.

По его словам, итоги конгресса в Сочи нужно интегрировать в переговорный процесс по сирийскому урегулированию в Женеве.

"Будет создана конституционная комиссия, она соберется в Женеве. Три страны-гаранта (РФ, Турция и Иран) предложили по 50 кандидатур в нее. В Женеве нужно будет начать главные переговоры о политическом переходе", — добавил министр.

Сирийский национальный диалог прошел в Сочи 29-30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и будет заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны — это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

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