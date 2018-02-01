Курды рассказали о гибели турецких военных в спецоперациях в Африне

БЕЙРУТ, 1 фев — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы курдских сил самообороны провели три спецоперации против турецких военных и их союзных группировок в кантоне Африн, были убиты 15 военнослужащих и наемников, сообщил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

"Сегодня наши бойцы реализовали три спецоперации против турецкой армии и подчинённых им террористических группировок. Первая проведена в районе Бюльбюль, а точнее между деревнями Буки и Аликару",- рассказал собеседник.

По его предварительным данным, с турецкой стороны были убиты 15 человек, десятки были ранены.

Хеду добавил, что турецкая авиация в свою очередь нанесла интенсивные авиаудары в районе Бюльбюль и Джандерес. Кроме того, бомбардировкам подверглись ряд деревень в районе поселения Раджу, сказал он. "Также, по последним данным, в результате ракетного удара по центру Африна погиб ребенок девяти лет, 11 человек получили ранения", — добавил собеседник.