В Сирии более 200 человек вернулись в свои дома за сутки

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В свои дома в Сирии за сутки вернулись 211 человек, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего за сутки в свои дома вернулись 211 человек, в том числе в провинции Хомс – 17, в провинции Дейр‑Эз‑Зор – 194 человека", — сказал он.

Евтушенко отметил, что всего за сутки российские врачи помогли 114 сирийцам, в том числе 20 детям.

"Жителям населенных пунктов Абу-Джрейн провинции Алеппо и Рабиаа провинции Хама доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом четыре тонны. В населенный пункт Мазлум провинции Дейр‑Эз‑Зор доставлена питьевая вода", — отметил он.

В целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, сказал Евтушенко. В течение суток центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

"Российским Центром по примирению совместно с комитетами национального примирения сирийских провинций продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра. В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Расм Шокан провинции Алеппо и Сафи провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий", — отметил представитель Центра.

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