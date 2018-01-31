Курды заявили, что турецкие военные обстреляли центр Африна

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

БЕЙРУТ, 31 янв — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Турецкая армия и союзные ей силы обстреляли центральный квартал Ашрафия в городе Африн, по предварительным данным, госпитализированы не менее 10 мирных граждан, заявил РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны в Африне Рейзан Хеду.

"Турецкая армия и подконтрольные ей террористические группы подвергли бомбардировке центр города Африн, квартал Ашрафия. Не менее десяти мирных граждан ранены. Личности пострадавших установлены", — сказал Хеду.

В понедельник представитель КСС Африна сообщил, что жители города вынуждено семьями укрываются от турецкой авиации и артиллерии в естественных пещерах.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

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