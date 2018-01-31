Путин и Эрдоган обсудили итоги конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

МОСКВА/АНКАРА, 31 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, лидеры выразили удовлетворение итогами прошедшего конгресса сирийского национального диалога, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств выразили удовлетворение итогами прошедшего 30 января в Сочи конгресса сирийского национального диалога", — говорится в сообщении.

Главы государств подчеркнули важность реализации достигнутых договоренностей, которые направлены на эффективное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Как сообщил в свою очередь РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в среду, Путин и Эрдоган главным итогом конгресса назвали шаги, направленные на создание конституционной комиссии.

"Оба лидера в ходе телефонного разговора отметили важность достигнутых результатов на конгрессе, несмотря на некоторые возникшие проблемы в его ходе. Они подчеркнули, что самым главным итогом конгресса стали шаги, направленные на создание конституционной комиссии, что стало большим вкладом в переговорный процесс в Астане, Женеве и в выполнение решения Совбеза ООН № 2254", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, два лидера также обсудили вопросы, касающиеся зоны деэскалации в сирийском Идлибе, и сошлись во мнении, что создание наблюдательных пунктов Турции придает импульс процессу мирного урегулирования в Сирии.

"Эрдоган проинформировал Путина относительно операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. Оба лидера согласились с тем, что в этой связи очень важно взаимопонимание и сотрудничество между РФ и Турцией", — сказал источник.

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