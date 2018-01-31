В Кремле не стали комментировать информацию об авиаударах в Идлибе

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Кремле отказались комментировать информацию о якобы имевших место в воскресенье авиаударах в сирийском Идлибе, поскольку неизвестен ее источник, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"По воскресенью, по ударам и так далее — я не знаю, откуда у вас такая информация, поэтому ничего не могу сказать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, имела ли РФ отношение к этим ударам.

"Я не знаю, насколько она (информация) достоверна, поэтому не буду ее никак комментировать", — добавил он

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