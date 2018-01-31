МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии, который прошел накануне в Сочи, продемонстрировал стремление народа САР к самоопределению, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР), слова которого в среду приводит его пресс-служба.

Сирийский национальный диалог прошел в Сочи 30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и будет заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства стран, которые предполагают уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости САР и обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

"Конгресс продемонстрировал стремление народа Сирии к самоопределению путем демократических выборов и готовность к созданию конституционной комиссии для подготовки основного закона страны, главным принципом которого станет национальное единство и уважение ко всем народностям, населяющим сирийское государство", — подчеркнул депутат.

Он также отметил роль России в организации конгресса и межсирийском урегулировании в целом.

"Состоявшийся широкий диалог представителей различных сил Сирии стал возможным благодаря огромным миротворческим усилиям нашей страны, заинтересованной в сохранении единства сирийского государства. Это наш конструктивный цивилизованный ответ тем деструктивным силам, которые продолжают провоцировать конфликты на сирийской земле, стремятся уничтожить государственность и единство Сирии", — подчеркнул парламентарий.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а конгресс нацдиалога — первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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