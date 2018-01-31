В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что за сутки в САР проведено две гуманитарных акции. В населенные пункты Абу-Джрейн провинции Алеппо и Рабиаа провинции Хама местному населению доставлено по две тонны продуктов питания и предметов первой необходимости.
Всего проведено гуманитарных акций – 1743. Общий вес доставленного гуманитарного груза – 2437 тонн. В течение суток медицинская помощь оказана 114 людям. Всего медицинская помощь оказывалась – 69519 людям.
В Минобороны отметили, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Расм Шокан провинции Алеппо и Сафи провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2342.
Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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