В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Латакия — три, Дамаск — один. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Дамаск — два", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

Сообщается, что за сутки в САР проведено две гуманитарных акции. В населенные пункты Абу-Джрейн провинции Алеппо и Рабиаа провинции Хама местному населению доставлено по две тонны продуктов питания и предметов первой необходимости.

Всего проведено гуманитарных акций – 1743. Общий вес доставленного гуманитарного груза – 2437 тонн. В течение суток медицинская помощь оказана 114 людям. Всего медицинская помощь оказывалась – 69519 людям.

В Минобороны отметили, что в течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Расм Шокан провинции Алеппо и Сафи провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2342.

Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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