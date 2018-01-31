Генштаб Турции сообщил об уничтожении 712 террористов в Африне

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

Во время турецкой военной операции Оливковая ветвь против курдского анклава. 28 января 2018

АНКАРА, 31 янв — РИА Новости. Турецкие ВС в ходе операции в сирийском Африне уничтожили еще 63 члена террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 712 террористов, заявил турецкий генеральный штаб.

"ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили 22 цели — укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдской партии "Демократический союз"), YPG (сил самообороны курдов) и ИГ*. Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 63 террориста, с начала операции — 712", — говорится в заявлении генштаба, полученном РИА Новости в среду.

Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

*Террористические организации, запрещенные в России