Генштаб Турции сообщил об уничтожении 712 террористов в Африне

АНКАРА, 31 янв — РИА Новости. Турецкие ВС в ходе операции в сирийском Африне уничтожили еще 63 члена террористических организаций, всего с начала операции ликвидированы 712 террористов, заявил турецкий генеральный штаб.
Отмечается, что операция продолжается в плановом режиме.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористические организации, запрещенные в России
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