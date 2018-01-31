Посол назвал конгресс по Сирии в Сочи инклюзивным и всеобъемлющим

ПЕКИН, 31 янв — РИА Новости. Преимущество и эффективность конгресса сирийского национального диалога в Сочи перед женевскими переговорами заключаются в его инклюзивности и всеобъемлющем подходе, в нем имели возможность участвовать представители абсолютно всей сирийской оппозиции, заявил посол Сирии в Китае Имад Мустафа, комментируя итоги прошедшего нацдиалога.

"Нацдиалог в Сочи является инклюзивным и всеобъемлющим, все были туда приглашены. В Сочи был представлен весь спектр сирийского народа, а в Женеве присутствует только оппозиция, которую обозначил Запад", — заявил посол в эфире телеканала CGTN.

Он подчеркнул, что "как международная организация ООН должна быть объективной и нейтральной, а она контролируется силами, которые и навязали женевские переговоры". "Они также навязали участие в переговорах в Женеве лишь определенных групп сирийской оппозиции, исключив другие ее составляющие, они сами себе дали право решать – кто является оппозицией, а кто нет", — добавил Мустафа.

"Я приведу вам очень важный пример: все курдское население Сирии исключено из мирного переговорного процесса в Женеве под эгидой ООН. Почему? Потому что одна из так называемых "сил" сказала, что курды там представлены быть не могут", — отметил Имад Мустафа.

По его словам, есть существенная разница между организуемыми ООН переговорами в Женеве, на которые действительно влияют мировые державы, и переговорами в Сочи, которые были основаны на принципе включенности всех представителей оппозиции, чтобы никто не был исключен.

Сирийский национальный диалог прошел в Сочи 29-30 января, главным его итогом стало создание конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и будет заниматься внесением поправок в уже существующую конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса нацдиалога приняли заявление с принципами будущего устройства страны — это, в частности, уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а конгресс нацдиалога — первая с начала конфликта попытка собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

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