Де Мистура сделал заявление по итогам конгресса по Сирии в Сочи

СОЧИ, 31 янв — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура по итогам конгресса сирийского национального диалога заявил, что мероприятие в Сочи было напряженным, но ничто не помешало процедуре обсуждения.

"Это, безусловно, было очень напряженное мероприятие. 1,6 тысячи сирийцев, многие из которых впервые получили возможность выразить свое мнение. Это не было хаосом, но это было очень плотное движение, то, что получается, если вы просите 1,6 тысячи человек начать диалог", — сказал он.

Де Мистура подчеркнул, что ООН не была удивлена, но отметила тот факт, что "ничто не помешало процедуре" обсуждения в Сочи.

Конгресс национального диалога Сирии состоялся во вторник в Сочи с участием всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса являлся запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>