Трамп: коалиции удалось отбить у ИГ* почти все территории в Сирии

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) удалось отбить у боевиков почти все территории в Сирии, но еще предстоит много работы, говорится в речи президента США Дональда Трампа, фрагменты которой во вторник распространил Белый дом.

Трамп выступит со своим первым обращением к конгрессу "О положении страны" в 21.00 (05.00 мск среды).

"В прошлом году я обещал, что мы будем работать с нашими союзниками, чтобы стереть ИГ* с лица земли. Сейчас, через год, я горжусь тем, что могу сообщить, что коалиция освободила почти 100% территории, когда-либо находившейся под контролем ИГ*. Но гораздо больше работы еще предстоит проделать", — говорится в речи президента.

Там отмечается, что США "продолжат бороться до полного поражения ИГ*".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.