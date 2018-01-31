Де Мистура: в конституционную комиссию Сирии выберут 45-50 человек из 150

СОЧИ, 31 янв – РИА Новости. Россия, Иран и Турция договорились предоставить по 50 имен кандидатов в конституционную комиссию Сирии, но спецпосланник ООН по САР выберет всего 45-50 человек, заявил журналистам на пресс-конференции по телефону Стаффан де Мистура.

Как говорится в заявлении конгресса сирийского национального диалога, участники конгресса в Сочи договорились сформировать конституционную комиссию с участием делегации правительства Сирии и представительной делегации оппозиции по подготовке конституционной реформы в качестве вклада в процесс политического урегулирования. Конгресс обратился к генсеку ООН с просьбой поручить спецспосланнику по Сирии Стаффану де Мистуре содействовать в организации работы конституционной комиссии в Женеве.

"Список кандидатов для подачи спецпосланнику был основан, как я понял, на соглашении между Россией, Ираном и Турцией, что каждый из них предоставит по 50 имен людей, кандидатуры которых они считают необходимым рассмотреть как членов конституционной комиссии. Но я хочу напомнить, что общее количество членов конституционной комиссии, для того чтобы она работала, будет не больше 45-50 человек", — сказал он.

Де Мистура добавил, что будет консультироваться не только со сторонами конфликта, но и со всеми игроками в сирийском урегулировании.

"Совершенно ясно, и это понимают гаранты, что когда я буду рассматривать критерии, они не будут включать в себя факт участия в Сочи. Это будут не только те, кто участвовал в Сочи. У меня есть прерогатива добавлять столько, сколько понадобится участников, которые не были по какой-либо причине в Сочи", — добавил он.

Де Мистура отметил, что финансирование работы конституционной комиссии будет идти из средств, выделенных на работу офиса спецпосланника ООН по Сирии.

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