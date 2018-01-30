СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев назвал два основных итога конгресса нацдиалога в Сочи: толчок для Женевы к запуску конституционной реформы и первый нормальный разговор различно настроенных, в том числе оппозиционно, представителей сирийского общества.

"Запуск политического процесса при помощи наших усилий для того, чтобы помочь ООН и Стаффану де Мистуре найти рациональное зерно, чтобы запустить конституционную реформу. До этого все усилия на этом направлении тщетны. У Стаффана, к сожалению, не получалось. Будем надеяться, что это поможет. Считаем, что это основной итог", — сказал Лаврентьев журналистам.

"И еще один основной итог этого конгресса в его представительности и в том, что различные представители, оппозиция, впервые собрались и смогли нормально поговорить друг с другом", — добавил он.

Ранее де Мистура объявил о формировании по итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи конституционной комиссии из представителей правительства и оппозиции арабской республики. При этом он подчеркнул, что список участников комиссии будет максимально широким.

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи официально открылся ранее днем. На него собрались более 1,5 тысячи человек, среди которых представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии, а также наблюдатели от нескольких арабских стран и государств-гарантов — Ирана и Турции.