В Сирии должны уважать права женщин, заявили участники конгресса в Сочи

Уличная торговля в Дамаске в первый день перемирия

Уличная торговля в Дамаске в первый день перемирия

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. В Сирии должны уважаться права женщин — их представительство во власти должно составлять 30%, говорится в заявлении конгресса сирийского национального диалога в Сочи, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отмечается в документе, участники конгресса нацдиалога в Сочи видят путь политического урегулирования проблем Сирии на основе уважения и защиты прав человека и общественных свобод,

"Особенно в период кризиса, включая недискриминацию и равные права и возможности для всех, независимо от расовой, религиозной, этнической, культурной или языковой принадлежности, пола или какого-либо другого признака, с эффективными механизмами по их защите, которые учитывают политические и равные права и возможности женщин, включая принятие активных мер по обеспечению представительства и участия в институтах и структурах, принимающих решения, с механизмами, направленными на достижение по крайней мере 30% уровня представительства женщин с обеспечением в итоге паритета", — говорится в заявлении.

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