Конгресс ждет содействия де Мистуры работе комиссии по конституции Сирии

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Конгресс сирийского национального диалога в Сочи обратился к генсеку ООН поручить спецспосланнику по Сирии Стаффану де Мистуре содействовать в организации работы конституционной комиссии в Женеве, говорится в заявлении конгресса сирийского национального диалога, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отмечается в документе, участники конгресса в Сочи договорились сформировать конституционную комиссию с участием делегации правительства Сирийской Арабской Республики и представительной делегации оппозиции по подготовке конституционной реформы в качестве вклада в процесс политического урегулирования под эгидой ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности.

"В состав конституционной комиссии войдут как минимум представители правительства и оппозиции, участвующие в межсирийских переговорах, эксперты по Сирии, представители гражданского общества, независимые представители, лидеры племен и женщины. Будут приняты меры для того, чтобы в составе комитета были пропорционально представлены этнические и религиозные группы. Окончательное решение о мандате, порядке работы, полномочиях, правилах процедуры и критериях отбора членов конституционной комиссии будет принято в рамках женевского процесса под эгидой ООН", говорится в документе.

"Мы обращаемся с просьбой к генеральному секретарю ООН поручить его специальному посланнику по Сирии оказывать содействие в организации работы", говорится заявлении.