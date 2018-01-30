В конгрессе в Сочи участвовали представители эр-риядской группы оппозиции

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В конгрессе сирийского национального диалога в Сочи приняли участие 11 человек из состава эр-риядской группы оппозиции САР, они активно участвовали в переговорах, заявил журналистам по окончании форума спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Что касается непосредственно объединенной сирийской оппозиции, то часть представителей присутствовала здесь в Сочи, приняла активное участие в обсуждении тех вопросов, которые поднимались. Где-то в районе 11 человек из состава так называемой эр-риядской группы было здесь, которым были направлены индивидуальные приглашения. Они были приняты", — сказал Лаврентьев на пресс-конференции.

Конгресс национального диалога Сирии состоялся во вторник в Сочи с участием всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса являлся запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

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