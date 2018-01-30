Лаврентьев прокомментировал итоговое заявление конгресса по Сирии

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. В итоговом заявлении конгресса сирийского национального диалога в Сочи нет сроков по утверждению состава конституционной комиссии, и это правильно, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"В итоговом заявлении конгресса не прописано конкретных сроков принятия решения по составу конституционной комиссии либо по срокам, которые бы определяли работу этой комиссии на перспективу", — пояснил он на пресс-конференции по итогам конгресса.

Лаврентьев отметил, что считает это правильным.

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