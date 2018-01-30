Участники конгресса в Сочи призвали к уважению суверенитета Сирии

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Участники конгресса сирийского нацдиалога в Сочи призвали к уважению суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства Сирии, говорится в заявлении конгресса национального диалога Сирии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отмечается в документе, участники конгресса видят путь политического урегулирования проблем Сирии на основе уважения и полной приверженности суверенитету, независимости, территориальной целостности и единству Сирии, ее территории и народу.

"В этой связи ни одна часть национальной территории не должна быть предметом уступок. Народ Сирии остается приверженным возвращению оккупированных сирийских Голан законными средствами, в соответствии с Уставом ООН и международным правом", — говорится в документе.

Кроме того, там отмечается, что должна быть приверженность национальному суверенному равенству и правам Сирии в вопросе невмешательства.

"Сирия должна играть полноценную роль в международном сообществе и регионе, в том числе как часть арабского мира, в соответствии с уставом ООН, его целями и принципами", говорится в заявлении.

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