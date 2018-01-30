РФ надеется, что работа над конституционной реформой Сирии скоро начнется

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Москва надеется, что работа над конституционной реформой Сирии начнется в ближайшее время, сколько она может продлиться, неизвестно, заявил во вторник спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"В заключительном параграфе (итогового заявления конгресса нацдиалога в Сочи) обращен призыв к Генеральному секретарю ООН о даче указания своему спецпосланнику (де Мистуре) придать действительное ускорение процессу конституционной реформы. Мы будем надеяться, что он будет запущен уже в самое ближайшее время. А сколько продлиться работа над основным законом, сказать, конечно же, сложно", — сказал Лаврентьев в ходе пресс-конференции по итогам конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

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