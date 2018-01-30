Де Мистура заявил, что воспользуется помощью конгресса нацдиалога

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заверил, что воспользуется помощью конгресса национального диалога в свете работы конституционной комиссии, заявил на пресс-конференции спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Мы надеемся, мы думаем, что у него (у де Мистуры – ред.) появилась реальная возможность запуска межсирийского диалога на площадке реформирования конституции. Мы, естественно, со своей стороны готовы и дальше оказывать помощь, поддержку в подборе представителей различных слоев сирийского общества, в том числе подборе экспертов для участия в процедурных вопросах", — сказал Лаврентьев.

"И мы получили заверение от Стаффана де Мистуры, что он, естественно, воспользуется нашей помощью и нашим содействием", — подчеркнул он.

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