Конгресс в Сочи согласовал 150 кандидатов в комиссию по конституции Сирии

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи согласовали список из 150 кандидатур членов комиссии по обсуждению конституции Сирии, список включает представителей властей САР и оппозиции, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Сегодня на конгрессе сирийского национального диалога было принято соглашение об утверждении списка представителей для участия в комиссии по обсуждению конституции. В конституционную комиссию в общей сложности был численно утвержден состав этих представителей в количестве 150 человек. Здесь как представители сирийского правительства, так и оппозиция, в пропорции где-то приблизительно две трети на одну треть. Мы считаем, что этот шаг является самым первым шагом, который помог нам запустить процесс конституционной реформы", — заявил Лаврентьев.

Конгресс национального диалога Сирии состоялся во вторник в Сочи с участием всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса являлся запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии.

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