Участники конгресса в Сочи призвали ООН внести вклад в восстановление Сирии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Участники конгресса сирийского национального диалога в Сочи призвали ООН, международные гуманитарные организации внести вклад в восстановление Сирии, говорится в обращении участников конгресса, опубликованном на сайте МИД РФ.

"По мере нашего продвижения в процессе политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН мы призываем ООН, международные гуманитарные организации и все мировое сообщество внести вклад в преодоление последствий войны и в восстановление Сирии путем принятия дополнительных мер по постоянному обеспечению быстрого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа всем нашим нуждающимся братьям и сестрам, а также по оказанию нашему народу дополнительной помощи, способствующей восстановлению основных объектов инфраструктуры, включая социальные и экономические объекты, организации масштабных операций по разминированию", — говорится в документе.

Конгресс сирийского национального диалога в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ранее сообщалось, что на конгрессе создан ряд комиссий, в том числе высшая комиссия и комиссия по обсуждению конституции.

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