В Сочи на конгрессе нацдиалога Сирии приняли три документа

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. По итогам прошедшего в Сочи конгресса национального диалога Сирии одобрены три документа, заявил спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Это итоговое заявление, обращение участников, а также список кандидатов в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой конституции, то есть в конституционную комиссию", — сказал Лаврентьев на пресс-конференции.

Перечень в ближайшее время передадут Стаффану де Мистуре — представителю генерального секретаря ООН по Сирии. По словам Лаврентьева, осталось лишь согласовать несколько конкретных фамилий.

Ранее де Мистура и глава российского МИД Сергей Лавров объявили о создании по итогам Конгресса национального диалога сирийской конституционной комиссии, в которую войдут представители Дамаска и оппозиции. Новая структура будет заниматься разработкой конституционной реформы.

Конгресс национального диалога Сирии состоялся во вторник в Сочи с участием всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса являлся запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. В нем приняли участие более 1,5 тысячи человек. На конгресс также прибыли наблюдатели от нескольких арабских стран и государств-гарантов — Ирана и Турции.

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