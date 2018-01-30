Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время конгресса сирийского национального диалога в Сочи

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Россия, Турция и Иран договорились всячески помогать спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре продвигать работу над конституцией Сирии в Женеве на основе итогов форума национального диалога в Сочи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Будем ожидать теперь от ООН результатов, которые будут опираться на достигнутые здесь договоренности. Мы в свою очередь будем всячески способствовать этому", — сказал он журналистам.

"Инициаторы конгресса — Россия, Иран и Турция — сегодня мы встречались с нашими коллегами, три страны-гаранта — мы подтвердили, что итоги конгресса, когда они будут востребованы в ООН, мы всячески будем продвигать и будем помогать Стаффану де Мистуре и его команде достигать договоренностей с участием всех сирийских сторон", — сообщил Лавров.