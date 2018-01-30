От де Мистуры ждут предложений по работе конституционной комиссии

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Россия ждёт в ближайшее время от спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры конкретных предложений по организации работы конституционной комиссии, решение о которой было принято на конгрессе нацдиалога в Сочи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы рассчитываем, что де Мистура, к которому конгресс обратился с призывом оказать содействие в деятельности комитета в полном соответствии со своими прерогативами по резолюции 2254, организует практическую работу. И будем ожидать в самое ближайшее время конкретных соображений с его стороны, как он это планирует сделать", — заявил Лавров журналистам.