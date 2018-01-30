Более 300 человек за сутки вернулись в свои дома в Сирии

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В свои дома в Сирии за сутки вернулись 333 человека, заявил на брифинге представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Всего за сутки в свои дома вернулись 333 человека, в том числе в провинции Алеппо – 26, в провинции Хомс – 7, в провинции Дейр Эз Зор – 300 человек", — сказал он.

Евтушенко отметил, что всего за сутки российские врачи помогли 68 сирийцам, в том числе 16 детям.

"Обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенные пункты Хаджми и Эт-Тайиба провинции Деръа. Жителям доставлены продовольствие и предметы первой необходимости общим весом 149 тонн. В населенный пункт Эль-Хусейния провинции Дейр Эз Зор доставлена питьевая вода", — отметил он.

Также в течение суток российско-иранско-турецким совместным координационным центром фиксировались нарушения режима в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и в пригороде Дамаска – Восточной Гуте.

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