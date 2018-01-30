Лавров: встречи "пятерки" по Сирии могут помешать женевскому процессу

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Встречи "пятерки" в Вашингтоне и Париже по Сирии могут помешать женевскому процессу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Пять стран — США, Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Великобритания — разработали в Вашингтоне документ, в котором идёт речь о плане по выполнению резолюции СБ ООН 2254 по Сирии. Глава делегации правительства САР Башар Джаафари заявил, что Дамаск не принимает документ "пятерки" и считает, что он направлен на подрыв женевских переговоров и конгресса национального диалога Сирии в Сочи.

"Вы упомянули о документе пяти стран, которые собирались в Вашингтоне, потом в Париже, и написали некие свои идеи и положили их на бумагу. Я бы сказал, что эта келейная деятельность. Она как раз не соответствует женевскому процессу, потому что собрались пять стран, произвольно выбранные, не пригласили ключевых игроков, которые задействованы в сирийском урегулировании. Я уж не говорю о сирийских сторонах, которых там не было. О них даже никто не подумал", — сказал Лавров журналистам во вторник.

"Но ни Турция, ни Иран, ни РФ как страны-гаранты астанинского процесса, который все приветствовали, не были приглашены. Поэтому мне кажется, что как раз такие келейные сборы могут помешать женевскому процессу, поскольку у кого-то может возникнуть иллюзия, что в таких междусобойчиках можно договариваться быстрее, чем с участием всех без исключения сторон", — отметил министр.

По его словам, конгресс в Сочи пошел по второму пути. "Потому что гораздо труднее договариваться, когда за столом сидят не единомышленники, как собрались они в Париже и Вашингтоне, а противоборствующие стороны. Зато договоренности, которые достигаются противоборствующими сторонами, гораздо устойчивее, долговременнее и надежнее, нежели то, что в своем узком кругу думающие одинаково государства решают за сирийский народ", — добавил Лавров.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

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