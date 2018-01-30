В Африне при обстреле пострадали журналисты иранского телеканала Press TV

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Иранский телеканал PressTV сообщил, что его журналисты пострадали, попав под обстрел турецких военных в районе Африна недалеко от сирийско-турецкой границы.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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