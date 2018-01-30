В Африне при обстреле пострадали журналисты иранского телеканала Press TV

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Иранский телеканал PressTV сообщил, что его журналисты пострадали, попав под обстрел турецких военных в районе Африна недалеко от сирийско-турецкой границы.

"Команда Press TV попала под атаку турецких военных в районе Раджо (входит в состав района Африн — ред.) недалеко от границы Турции и Сирии. Команда Press TV получила небольшие повреждения во время турецкой операции", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.