Россия готова к диалогу по Сирии в любых форматах, заявил Лавров

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Россия готова к диалогу с Западом по САР в любых форматах, главное — соблюдение принципа о решении судьбы Сирии самими сирийцами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы пригласили на этот конгресс представителей всех стран-постоянных членов СБ ООН, многие другие государства. Мы признательны КНР, Казахстану за то, что их специальные представители были делегированы на это мероприятие", — сказал он.

По словам министра, "наши западные партнеры ограничились направлением сюда младших дипломатов из своих посольств в РФ". "Но, как говорится, была бы честь предложена. Мы готовы к диалогу в любых форматах, на любых уровнях", — подчеркнул Лавров.

По его словам, здесь важно лишь соблюдение главного принцип резолюции 2254 — только сами сирийцы могут решать судьбу своей страны.

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