Лавров высказался о возможности конгресса нацдиалога Сирии "Сочи-2"

СОЧИ, 30 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о возможности проведения конгресса нацдиалога Сирии "Сочи-2", заявил, что Москва не пытается заглянуть в будущее, ведь главное — стимулировать женевский процесс по Сирии.

"Мы сейчас не пытаемся заглядывать в будущее. Мы договорились сегодня, что результаты конгресса передаются ООН в надежде, что они будут стимулировать женевский процесс. У (спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана) де Мистуры есть все полномочия, которые содержатся в резолюции 2254, и сегодня на конгрессе была выражена поддержка этим полномочиям и просьба к нему активно заняться работой над конституцией", — заявил Лавров журналистам.

Конгресс национального диалога Сирии в Сочи официально открылся во вторник, среди более 1,5 тысячи участников — представители всех политических и этноконфессиональных групп Сирии. Ключевой задачей конгресса является запуск работы над новой конституцией Сирии и формирование конституционной комиссии. Присутствуют наблюдатели от стран-гарантов (Иран, Турция), нескольких арабских стран, а также офис спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры во главе с ним самим.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>