В результате удара ВВС Турции по Африну тяжело ранены три человека

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Три человека получили тяжелые ранения в результате удара ВВС Турции по Африну (на севере САР), сообщил медиацентр "Сирийских демократических сил" (SDF).
В поступившем в распоряжение РИА Новости послании Демократической автономной администрации Африна к официальному Дамаску говорится, что городские власти просят правительство оказать незамедлительную помощь "в защите от турецкой интервенции".
"Мы ожидаем выполнения своих обязательств сирийским правительством в оказании помощи Африну и защиты собственных границ. Мы напоминаем еще раз сирийскому правительству, пусть и оно сделало официальное заявление, что помощи нам еще не было оказано. Поэтому мы напоминаем об этих обязательствах и призываем сирийское правительство выслать свои войска в регион и помочь защитить Африн", — говорится в документе.
Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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