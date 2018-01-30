В результате удара ВВС Турции по Африну тяжело ранены три человека

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

В Африне во время турецкой военной операции против курдского анклава. 28 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Три человека получили тяжелые ранения в результате удара ВВС Турции по Африну (на севере САР), сообщил медиацентр "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Воздушный удар пришелся по гражданской машине, ранены двое мужчин и женщина", — отмечает медиацентр. Раненые доставлены в больницу Африна. Мужчинам были ампутированы руки, женщине — обе ноги.

В поступившем в распоряжение РИА Новости послании Демократической автономной администрации Африна к официальному Дамаску говорится, что городские власти просят правительство оказать незамедлительную помощь "в защите от турецкой интервенции".

"Мы ожидаем выполнения своих обязательств сирийским правительством в оказании помощи Африну и защиты собственных границ. Мы напоминаем еще раз сирийскому правительству, пусть и оно сделало официальное заявление, что помощи нам еще не было оказано. Поэтому мы напоминаем об этих обязательствах и призываем сирийское правительство выслать свои войска в регион и помочь защитить Африн", — говорится в документе.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.