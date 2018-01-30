Путин: разгром террористов в Сирии показал надежность российского оружия

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии в Национальном центре управления обороной РФ. 30 января 2018

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии в Национальном центре управления обороной РФ. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Разгром террористов в Сирии показал надежность российского вооружения и оборудования, положительным оказался и первый опыт боевого применения высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота", — сказал Путин на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии.

По мнению президента, ход операции "показал традиционную надежность и эффективность российского оружия".

"По данным Минобороны, было применено 215 современных и перспективных видов вооружений, а также большинство образцов используемой уже сейчас в войсках военной техники. В целом, они подтвердили свои высокие характеристики", — сказал он.

Президент подчеркнул, что положительным оказался и первый опыт боевого применения высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Он уточнил, что речь, прежде всего, идет о ракетах "Калибр" и о менее известных ракетах Х-101. Путин напомнил, что также впервые в боевых условиях были использованы самолеты стратегической авиации.

"Достаточно хорошо, если не сказать достойно, справились с поставленными задачами оперативно-тактическая авиация и беспилотные аппараты, а комплексы ПВО С-400 и "Панцирь" совместно с истребительной авиацией обеспечили превосходство наших ВКС в сирийском воздушном пространстве", — сказал он, отметив, что был налажен четкий контроль над ситуацией в небе региона, где работали сильные авиационно-космические группировки ряда государств.

Путин констатировал, что слаженно действовали силы военно-морского флота. По его словам, корабли и подводные лодки наносили по инфраструктуре террористов точечные и концентрированные удары. Он также отметил роль, которую сыграли самолеты корабельной авиации Су-33 и МиГ-29К.

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