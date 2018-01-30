Путин назвал российскую армию одной из самых оснащенных

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Владимир Путин принимает участие в военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии в Национальном центре управления обороной РФ. 30 января 2018

Владимир Путин принимает участие в военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии в Национальном центре управления обороной РФ. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии назвал российскую армию одной из самых оснащенных в мире.

По словам главы государства, по ряду систем вооружения Россия не имеет себе равных.

Путин отметил, что о надежности оружия страны и боеспособном состоянии армии свидетельствуют итоги операции в Сирии.

"Разгром хорошо оснащенных группировок террористов в Сирии продемонстрировал силу нашей армии и флота", — сказал Путин.

Россия начала операцию в Сирии по просьбе официального Дамаска в сентябре 2015 года. При поддержке ВКС страну удалось полностью освободить от террористов "Исламского государства"*.

В декабре Путин отдал приказ вернуть значительную часть контингента в связи с выполнением поставленных задач. За время операции российские самолеты совершили более шести тысяч вылетов, а вертолеты — свыше семи тысяч, уничтожив более 32 тысяч боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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